شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 2 مليون جنيه قرض من "تنمية المشروعات" لـ4 أشقاء لتطوير مصنع أعلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم حصولهم على مؤهلات عليا إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الوظائف الحكومية، وقرروا خوض تجربة جديدة فى حياتهم ترضى طموحهم، وكانت لديهم رغبة ملحة فى الوصول إلى النجاح، ووقتها قرر الأشقاء الأربعة "خلف عباس ومحمود ومحمد وأحمد" افتتاح مصنع للأعلاف الحيوانية فى حى الكوثر بالمنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج، حيث كان لا يوجد وقتها مصنع فى المحافظة عام 99، بالإضافة إلى خبرتهم السابقة فى بيع وشراء الأعلاف.

وأراد الأشقاء تطوير المصنع بأحدث الأجهزة من خامات وغيره، لزيادة عملية توريد البضاعة ولم يترددوا فى التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات بسوهاج للحصول على قرض 2 مليون جنيه، وبالفعل قدم لهم الجهاز جميع التسهيلات فى الحصول على القرض ونجحوا نجاجًا كبيرًا فى توريد الأعلاف على مستوى الجمهورية بل أيضًا إلى حلايب وشلاتين.

ونجح الأشقاء الأربعة بعد أن شقوا طريقهم من البداية وحصلوا عام 99 على قطعة أرض بالتخصيص مساحتها 4500 متر لإنشاء المصنع عليها، كما أن لديهم 19 عاملا بالأجر الثابت يعملون 8 ساعات يوميًا، ويحتاجون إلى عمال إضافيين بسبب ضغط العمل وإتاحة فرص جديدة للشباب للعمل فى هذا المجال.

انتقل ”الخليج 365” إلى حى الكوثر والتقى الشقيقين خلف وأحمد ليرويا قصة نجاحهما وحصولهما على قرض جهاز تنمية المشروعات والذى كان له أثر كبير فى تطوير المصنع.

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وقال "خلف"، إن المصنع تم إنشاؤه عام 99 وكان وقتها لا يفكر فى الوظائف الحكومية رغم حصوله على المؤهل العالى، وكذلك أشقائه ولكنه قرر خوض تجربة افتتاح المصنع، حيث كان لا يوجد وقتها مصنع فى سوهاج لتصنيع الأعلاف الحيوانية وحصل على قطعة الأرض بالتخصيص وقتها وتم إنشاء المصنع ولكنه قرر تطويره بأحدث الخامات والمعدات لزيادة عملية التوزيع على مستوى الجمهورية، فقرر الحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات العام الماضى والتقى المهندس عمرو الهوارى مدير الجهاز والذى سهل له الحصول على قرض 2 مليون جنيه.

وأضاف خلف، أنه حقق الهدف فى حياته وهو النجاح، فالمصنع يصنع الأعلاف الحيوانية ويورد البضاعة على مستوى الجمهورية وفى محافظات الصعيد وحلايب وشلاتين.

وقال شقيقه "أحمد"، إنه حصل على المؤهل العالى ووقتها قرر التعاون مع شقيقه الأكبر خلف وباقى أشقائه فى المصنع ويباشر العمل يوميا، حيث إن تصنيع الأعلاف الحيوانية له عدة مراحل معينة وبعد حصولهم على القرض من جهاز تنمية المشروعات طوروا المصنع من ناحية الخامات وشراء 2 مكبس ويوردون البضاعة على مستوى الجمهورية من خلال سيارات النقل الخاصة بالمصنع، بالإضافة إلى 5 جرارات لنقل البضاعة ويشعرون بالنجاح الذى حققوه برعاية جهاز تنمية المشروعات بل ويحتاجون إلى عمالة إضافية لوجود أماكن شاغرة وهى فرص عمل جديدة للشباب ويوجه نصائحه للشباب بالحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات لتقديمه التسهيلات للشباب وافتتاحه المشروعات الصغيرة دون خوف أو تردد.