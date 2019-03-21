شكرا لقرائتكم خبر عن 9 توصيات لتحالف الأحزاب المصرية بمؤتمر دعم التعديلات الدستورية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرًا بحضور 37 رئيس حزب سياسى، لدعم التعديلات الدستورية ومناقشة خطة تحرك التحالف خلال الفترة المقبلة، وفيما يلى نرصد أبرز التوصيات: 1. توجيه التحية للشعب المصرى على مساندة مؤسسات الدولة وتحمله أعباء الإصلاح الاقتصادى. 2. رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما حققه من إنجازات داخلية ونجاحات خارجية. 3. يعلن التحالف دعمه للتعديلات الدستورية. 4. يدعو التحالف المواطنين بالموافقة على التعديلات حال طرحها للاستفتاء. Advertisements 5. تبنى مبادرة "شعبها يحميها". 6. يدين تقارير بعض المنظمات حول حقوق الإنسان فى مصر ويؤكد أنها تريد تسييس الملف. 7. التضامن الكامل مع أسر الشهداء والمصابين فى حادث نيوزلندا. 8. يدعو المجتمع الدولى لوقفة جادة ضد تيار الكراهية والعنف والعنصرية. 9. يدعو التحالف الحكومة لإجراء حوار مع الأحزاب السياسية حول القرارات الهامة التى تتصل بمعينة المواطن المصرى وحياته ضمانًا لوجود ظهير شعبى يساند هذه القرارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 توصيات لتحالف الأحزاب المصرية بمؤتمر دعم التعديلات الدستورية.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.