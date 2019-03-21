مصر | "البلاك كوبرا".. القوة الضاربة لوزارة الداخلية في اصطياد الإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البلاك كوبرا".. القوة الضاربة لوزارة الداخلية في اصطياد الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطور العناصر الإرهابية من أساليبها وآليات تتنفيذ مخططاتها الإجرامية الخسيسة لمحاولة تقويض جهود الدولة المصرية في حربها ضد قوى الشر وأعوانهم من التنظيمات المتطرفة بمساعدة عناصر أجنبية، وبالتزامن مع الحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب من كافة ربوع البلاد وخاصة شمال سيناء.

دشنت وزارة الداخلية، وحدة "البلاك كوبرا" التي تلقوا التدريبات على أيدى قوات النخبة التابعة للقوات المسلحة لتكون القوة الضربة، في ملاحقة وتعقب رؤوس الإرهاب أينما كانوا، ويتولون مهمة البحث والاصطياد.

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وتشير التقارير إلى أن العناصر الإرهابية يتلقوا تدريبات فى معسكرات التنظيم، مما أثقل مهارتهم في التعامل والاشتباك، مما كان لزام على أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بضرورة تطوير أساليبها وآليات مواجهة الإرهاب بالمناطق الصحراوية والدروب والجبال الوعرة والتجمعات السكنية واقتحام الموانع، وفي شهر مايو 2018 ، خرجت وحدة "البلاك كوبرا" التابعة لقطاع الأمن المركزي، إلى النور، تستعرض مهام قواتها في بيان عملي أجرته العناصر داخل المعهد القومي للقوات الخاصة، والتي تشارك به لأول مرة عناصر نسائية في إطار استراتيجة التحول النوعي التكتيكي لأجهزة الأمن.

ونفذت وحدة "البلاك كوبرا"، خلال الفترة الماضية، العديد من العمليات الأمنية الناحجة ضد عناصر التنظيمات الإرهابية في احترافيه عالية، واحتفى السوشيال ميديا، بالقوة الضاربة وسط إشادة عالية من الجميع، ومن أبرز العمليات القبض على أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في حادث الواحات الإرهابي عقب مطاردة وتبادل لإطلاق النيران بمشاركة القوات المسلحة، والقضاء على العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية عقب تبادل لإطلاق النيران.

وأوضحت التقارير أن تسليح القوات يتكون من البندقية كانت من طراز AK-104 وهي تعتبر النسخة الأقصر من البندقية AK-103 ومخصصة لعمليات القتال القريب والقتال في الأماكن المغلقة لأن طول البندقية الأقصر سيجعل المناورة بها أمر يسير في المساحات الضيقة، البندقية تستخدم العيار 7.62x39 مثل الـ AK-103 وبذات الإمكانات وكافة التفاصيل ما عدا الفارق في شكل الـ Gas block وطول السبطانة، فضلًا عن منظار معدن من طراز Rapid Transition Sight والمعروفة باختصار RTS والمميز في المناظير أنها تميل بزاوية 45 درجة، بمجرد ما يحدث أي عطل في المنظار الأساسي الخاص بالسلاح حركة بسيطة ستجعل السلاح يميل بزاوية 45 درجة للجانب وتبدأ الاشتباك، المنظار المتواجد بالسلاح من طراز 512 تقدمه شركة EO-Tech، من الفئة هولوجرافيك، و بالنسبة لمسند الكتف فهو معدل و تمت إزالة مسند الكتف الأساسي مع السلاح و استبداله بمسند الكتف الـ Standard الخاص ببنادق الـ M4.