مصر | "الطلقة دخلت من الظهر وخرجت من القلب".. تفاصيل جديدة حول إطلاق النيران على 3 أشقاء بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطلقة دخلت من الظهر وخرجت من القلب".. تفاصيل جديدة حول إطلاق النيران على 3 أشقاء بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن المتوفي في واقعة إطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين يدعي أحمد مصطفى إبراهيم عبد الفتاح، 31 سنة، مصاب بطلقتين إحداهما أحدثت فتحة دخول من الظهر وخروج من القلب، والأخري بالبطن، كما أصيب شقيقيه محمد ومحمود بطلقتين احداهما مصاب بطلقة برجله، والأخر مصاب بطلقة بيده اليسري.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن المجهولين اللذان أطلقا أعيرة نارية صوب 3 أشقاء حال استقلالهم توك توك بمركز أبو النمرس، كان أحدهم يحمل طبنجة، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوبهم محدثين إصابتهم التي أودت بحياة أحدهم في الحال.

ورجح المصدر ذاته، أن المتهمين بارتكاب الواقعة من أفراد عائلة جوهر، بسبب وجود خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليهم، "عائلة خليل" والعائلة الأخري منذ حوالي عام، بسبب خلاف بينهم حول بيع أنابيب البوتاجاز، ونشبت بينهم مشاجرة إنتهت بوفاة أحد أفراد عائلة جوهر.

وكان لقى شاب مصرعه، وأصيب إثنين من أشقائه، بطلقات نارية، بعدما أطلق مجهولين النيران، أثناء استقلالهم توك توك، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

Advertisements

وكان اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من الأهالي، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية، صوب 3 أشقاء، حال استقلالهم توك توك بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وتبين قيام شخصين مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، محدثين إصابتهم التي أودت بحياة أحدهم في الحال، وتم نقل المصابين للمستشفي، وحالتهم الصحية حرجة.

ويقوم فريق بحث برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، بسؤال شاهد العيان على الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بمكان الجريمة، لكشف ملابساتها، ومعرفة مرتكبيها والدافع وراء الجريمة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

