أخبار مصر | اليوم .. إعلان كشوف المرشحين لانتخابات الصيادلة بعد إغلاق باب التنازلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. إعلان كشوف المرشحين لانتخابات الصيادلة بعد إغلاق باب التنازلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، إنه سيتم اليوم الخميس إعلان كشوف المرشحين لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية بعد التنازلات، مشيرًا إلى أن اللجنة مازالت تستكمل عملها بعد إغلاق باب التنازلات من مراجعة كافة التنازلات الواردة اليها، وترتيب كشوف المرشحين قبل الإعلان عنها.

وأضاف سعدة، في بيان له، أنه تم البدء فى استقبال الطعون سيكون ابتداءً من يوم الجمعة 22 مارس الى الأحد 24مارس، ويكون النظر فى الطعون واعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25مارس الى الخميس 28مارس، على ان تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.

وأوضح أن اللجنة تعمل فى إطار من الشفافية والديمقراطية وتسعى لأتمام عملها على أكمل وجه كما أن لديها حرص شديد على مشاركة أكبر عدد من الصيادلة بانتخابات النقابة، لذا سيتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد اجراء العملية الانتخابية وحثهم على الادلاء بصوتهم، فضلًا عن إنشاء موقع وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجى بى اس، وموقف الصيدلى من سداد اشتراكات النقابة.

وأكد أنه يمكن للصيدلي التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2019 مع استثناء من هم فوق الـ 60 عامًا فهم معفين من سداد الاشتراكات، إضافة الى الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى فهم بالفعل تسدد لهم الاشتراكات أولًا بأول، لافتًا إلى أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها.

وأوضح أنه لا توجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية، داعيًا الصيادلة بالمشاركة بانتخابات النقابة واختيار من يرونه يستحق أن يمثلهم ويحل قضاياهم.

