شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير دولة التشيك بطابا لبحث زيادة التدفق السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بسفير الجمهورية التشيكية لدى مصر، جان فوليك، بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة طابا، أثناء زيارة السفير لمدينتي شرم الشيخ وطابا خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس، إذ قدم السفير بالسيارة قاطعًا مئات الكيلومترات للقاء المحافظ وتفقد المناطق السياحية.

وناقش السفير مع محافظ جنوب سيناء الموضوعات الخاصة بزيادة وتنشيط التعاون بين سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة ومحافظة جنوب سيناء، إذ من المتوقع زيادة التدفق للأفواج السياحية التشيكية إلى محافظة جنوب سيناء، وسيقوم السفير التشيكي خلال هذه الفترة بزيارة للمناطق السياحية بمدينتي طابا وشرم الشيخ.

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وهنأ سفير التشيك محافظ جنوب سيناء وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة، ودعاه المحافظ لحضور الحفل الثقافي الترفيهي المقام بقرية طابا الجديدة بمدينة طابا، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة والشال البدوي لحرمه كهدية من أهالي جنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء محمد خريصة، نائب مدير الأمن، وسلامة مسمح، شيخ قبيلة الأحيوات، وبعض مستثمري مدينة طابا.