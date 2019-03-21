شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت في احتفالية جامعة القاهرة بعيد الأم: المرأة المصرية عمود الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الأم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وكرَّم رئيس الجامعة في الاحتفالية، عدداً من الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وعددا من أمهات شهداء الجيش والشرطة. وأحيى الحفل المطرب الشاب أحمد جمال.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، في كلمته بالاحتفالية، إن التكريم يأتي اعترافًا بدور الأم في حياة كل فرد منا، لأنها عنوان الشخصية المتزنة، التي تبرز كفاءتها في كل مجالات المجتمع.

و أضاف الخشت، أن الدور المحوري للمرأة المصرية، هو دور تاريخي، توجته الفلاحة المصرية التي كانت ومازالت تعمل يداً بيد مع زوجها ورب الأسرة.

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ودعا رئيس جامعة القاهرة، إلى ضرورة أن تحظى المرأة المصرية بنسبة تمثيل برلماني لا تقل عن ٢٥٪، وهي النسبة التي ستؤهلها لمراقبة أداء الحكومة بكفاءة.

و أشار الخشت، إلى أن شهداء الجيش والشرطة يقفون في مكانة خاصة، بينما تقف أمهاتهم في مكانة أكثر خصوصية.

وحيا رئيس الجامعة أمهات الشهداء في القوات المسلحة والشرطة المصرية، مشيراً إلى أن إيمانه بالمرأة المصرية ينعكس حتى على إختياراته للكوادر العاملة بالجامعة، والتي يحكمها بالأساس عامل الكفاءة، وهو ما ترجمته المرأة المصرية في الجامعة بامتياز .

وأشار الخشت، إلى أنه يدين بالفضل لأمه رحمها الله، لأنها لازمت على تكرار أهمية العلم في حياته، الأمر الذي يدفعه دوماً لتحقيق المزيد.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه يعمل جاهداً على دعم صندوق الرعاية الطبية للعاملين بالجامعة، وقد دعمت الجامعة، الصندوق مؤخراً بمبلغ ١٠ مليون جنيه، كما أعلن عن صرف مبلغ ٦٠٠ جنيه لكل العاملين في الجامعة، تقديراً لجهودهم المتميزة..