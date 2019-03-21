شكرا لقرائتكم خبر عن العثور علي «دانة مدفع» ببحيرة المنزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر عدد من العاملين في تطهير بحيرة المنزلة، على جسم غريب، خلال أعمال التطهير في دائرة مركز الجمالية، الأربعاء، وبفحصه تبين أنه «دانة مدفع» من مخلفات الحروب.

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كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية بورود بلاغ من العاملين في أعمال تكريك، وتطهير بحيرة المنزلة بالمنطقة الواقعة بنطاق المركز على جسم غريب.

انتقل ضباط الحماية المدنية وضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد جعفر، رئيس مباحث المركز، لمكان الواقعة وبفحصه تبين أنه «دانة» من مخلفات الحرب وتم تأمين نقل «دانة المدفع» وإخطار الجهات المعنية لاستلامها والتعامل معها بطريقة آمنة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.