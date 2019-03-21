شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: تغيير شبكة المياه المغذية لاستاد القاهرة الدولى استعدادا لبطولة الأمم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أعمال تطوير المناطق المحيطة باستاد القاهرة تجرى على قدم وساق، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل إنشاء حدائق خضراء وتطوير الموجودة، وأعمال إنارة ورصف ودهان أسوار.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن من بين الأعمال التى يجرى تنفيذها؛ تجديد شبكات المياه التى تصل لاستاد القاهرة، نظرًا لقدمها، وحتى لا تحدث أى مشاكل خلال مد الاستاد بالمياه.
وأشار "صابر"، إلى أن محافظ القاهرة يتابع بشكل يومى الاستعدادات التى تتم، بالإضافة إلى دهان العقارات بلون موحد، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لبطولة الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة: تغيير شبكة المياه المغذية لاستاد القاهرة الدولى استعدادا لبطولة الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.