شكرا لقرائتكم خبر عن آية والتعليم بالفن.. رحلة للبحث عن شغف «حور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخرجت آية قبل 10 أعوام في كلية التربية الفنية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ورغم أحقيتها في أن تصبح معيدة، قررت أن تسلُك مسارًا آخر، من ناحية يُلبى شغفها بالطفولة، ومن ناحية تستطيع عن طريقه أن تساعد أبناءها «حور وآدم وإياد» في العثور على مواطن شغفهم بأنفسهم، كما تساعد أبناء الآخرين أيضًا على التعلم بالفن في زاويتها المصغرة التي أسستها قبل عامين.

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عندما كانت «حور» ابنتها في عمر السنة والنصف، بدأت «آية» تلاحظ اهتمامها بالحشرات، فصنعت لها مجسمات للحشرات،كانت وقتها مسار سخرية من المحيطين، لكن «آية» لم تُبالِ: «كان اللى حواليا بيقولولى بذمتك هي تفهم ده إزاى، بس مهتمتش بيهم»، لاحقًا، بدأت «آية» تنفذ بعض العرائس الماريونيت لحور خصيصًا، وتحاول أن تُسرب لها المعرفة في صورة حكايات، إذ تعتبر أنها الصورة المُثلى لتعليم الأطفال.. بإتمام «حور» سن الرابعة، أصبحت والدتها تمتلك زاوية صغيرة لتعليم الأطفال بالفن، تساعد فيها باقى الأطفال في العثور على شغفهم مثل حور «أولادى هم سبب كل حاجة حلوة في حياتى، غيروا طريقة تفكيرى في كل شىء من ساعة ما جم للدنيا».

تعتبر «آية» أن الطريقة التي تتبناها هي الصيغة الأفضل للتعليم الموجه ذاتيًا «بساعد الطفل يعثر على شغفه، وفى نفس الوقت، بديله أسس تنمية شغفه ده وتعلم قواعده، مش بسيبه يتوه»، وتعتمد في ذلك على أكثر من اقتراب، في مقدمتها منهجية روجيو اميليا للتعليم الإبداعى.. مع الفن، أدركت آية أن أطفالها في حاجة للتمرس في فنون الشخصية وتأسيس شخصيتهم على أساس سوىّ، فبدأت التعمق في البحث والدراسة عن التهذيب الإيجابى «اتعلمت بشكل شخصى ومن ثم أولادى إزاى أتحكم أنا في انفعالاتى، إزاى طفلى يكسب القدرة على التفاوض ومهارات الحياة الأخرى.

بمرور الوقت امتد أثر رحلة البحث عن شغف حور إلى خارج الحدود حتى، فبرنامج والدتها يتم استخدامه بواسطة أسر عربية في ألمانيا كتعليم موازٍ لأبنائهم، واستطاعت على مدار عامين أن تعلم 1200 طفل بالفن.