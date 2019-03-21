شكرا لقرائتكم خبر عن البحث طريق أميرة لفهم سيكولوجية «طفل بيكبر»: العلم بدلاً من «الموروث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا تعتبر «أميرة» نفسها نموذجًا للأمهات شديدات الانخراط في شؤون أبنائهن والعناية بكل تفاصيلهم، فهى في النهاية أم عاملة: «بعتبر نفسى من الناس المتوسطين، مش متفرغة يعنى، بربى أولادى بأدوات التربية الإيجابية، وبخليهم يخدوا كورسات تعلُّم موازية، زى تعليم موجه ذاتيًا بعد المدرسة في إجازة الصيف».. هكذا قالت، وبالرغم من ذلك؛ في كل مرحلة من مراحل أمومتها شارك أبناؤها بشكل أو بآخر في تشكيل مسارها المهنى، لصالح المزيد من المرونة، بالتزامن مع كل مرحلة عمرية لأبنائها ومتطلباتهم.

منذ أصبحت أميرة أمًا عرفت طريقها إلى محركات البحث؛ لتراجع كل النصائح الموروثة في التربية «بالنسبة لى نصايح العمات والخالات والجدات دى خطأ، طالما في علم يبقى نتعرف عليه، حتى نصائح دكتور الأطفال كنت بروح أبحث عنها على مركز التغذية الأمريكى». لا تعتبر «أميرة» ذلك مجهودًا زائدًا، وإنما سلوك طبيعى. «عندِك كائن بيكبر، محتاجة تفهمى سيكولوجيته».. لم تقتصر محاولات أميرة على البحث الذاتى، وإنما انضمت للعديد من ورش العمل والدورات التدريبية عن التربية الإيجابية قبل أن تكون بالرواج الذي هي عليه الآن؛ «أنا أم من 9 سنوات ونصف، وبحضر كورسات التربية الإيجابية من ساعة ما كانت مش منتشرة، ومكنش بيُشار إليها حتى بالمسمى ده، بس كنت عاوزة أعرف أكتر».

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شأنها شأن أي نمط مغاير للمتعارف عليه، تجلب التربية الإيجابية لمن يتبناها الكثير من التعليقات التي تصل لحد الانتقاد والمعارضة. في حالة أميرة؛ ساهمت شخصيتها «القوية والمقنعة» في نجاحها في تطبيق القدر الأكبر من قواعد التربية الإيجابية دون التأثر بالتدخلات العائلية. تقول «أميرة»: «الجدود والجدات مثلا طول الوقت عندهم نصايح وتحفظات. الجميل في التربية الإيجابية إن نصائحها منطقية، ما ساعدنى أن والدتى خلفيتها في مجال التربية بحكم مهنتها كمُدرِّسة فكانت بتستوعب. بس غير كده كنت بقنع اللى بيعلق: لو مثلا في موضوع تحمل المسؤولية؛ بقولهم تحبوا يكون شخص اعتمادى. كونوا متأكدين إنى أكتر واحدة بحبهم في الدنيا».

تعتبر أميرة أن التربية الإيجابية هدفها الأساسى إفساح المجال لشخصيات أبنائها الثلاثة للظهور والتفتح، دون أن تكبتها الأوامر والتعليمات «أنا بربى بالطريقة دى عشان أقوِّى شخصية الأولاد ماكسرهاش».

لهذا تحترم أميرة جدًا رغباتهم وتفصيلاتهم، فهى تؤمن بأهمية ممارسة الرياضة؛ لكن مهمة اختيار رياضة بعينها يقع على عاتق الطفل لتنمية حريته وقدرته على الاختيار، علاوة على ذلك، تعتبر أن أفضل مكاسبها هو تطويرها لمهارة إيجاد الحلول لدى أبنائها، وتنمية قدرتهم على البحث وصولا لأفضل حل «لو طلبوا منى مثلا إنهم عاوزين ياكلوا ناجتس وأنا شايفاها مضرة، بقولهم تعالوا ندور وبنشوف فيديوهات ونقرا مقالات». بالتأكيد لا تحمى التربية الإيجابية الأطفال بشكل كامل في مواجهة التنمر الذي يتعرضون له كضريبة للاختلاف وسط مجتمع المدرسة، على سبيل المثال، فبحسب أميرة: «التنمر طبيعة جيل». لكنها تدرك كذلك أنها حصنت أبناءها بوسائل حماية فعالة «عندهم طرق يعبروا عن رفضهم. بيعرفوا إزاى يوقفوا اللى قدامهم عند حده. ولكن مش بشكل سلبى». كما تعتبر هذه المواقف فرصة جيدة كى يدرك أولادها حقيقة الاختلاف والتنوع في سن صغيرة «كلنا مختلفين، فمفيش إشمعنى دول مش زينا، إشمعنى مش مقبولة».