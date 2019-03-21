شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تربوية: الخيارات المتاحة للأمهات الجدد أوسع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تثمن الخبيرة التربوية دكتورة بثينة عبدالرؤوف كل محاولات الأمهات العصريات للبحث عن طرق التربية الحديثة، وتعتبر أن الموجة الحالية من ثمار نداء خبراء التربية بالتخلى على أنماط التربية القديمة والمتوارثة مؤكدة: «بالعكس، الأم العصرية عندها فرصة أكبر بكتير من الأمهات غير المتعلمات أو غير الواعيات.

وبالرغم من ذلك، تحذر من الوقوع في فخ رفض كل ما هو موروث، حيث تعتبر أن المزج بين ما هو موروث وما هو حديث من أهم النقاط التي ينبغى على الأمهات التنبه إليها أثناء التعرض لمحتوى الإنترنت عن الأساليب التربوية، ومحاولة استخلاص وهضم المناسب من هذه الأساليب، وتقول: «لا بد أن أكون على وعى أثناء الاطلاع بطبيعة البيئة وطبيعة المجتمع، فتقاليد المجتمع لابد من الانتباه إليها، فالحرية المطلقة والتربية الجنسية المبكرة لا بد أن أرجع فيها للموروث. وتشجع «بثينة» الأمهات الملتزمات بمناهج التربية الإيجابية على استكمال السير على نفس المنوال، وتعتبر أن ظهور التربية الإيجابية جاء بالتزامن مع الاهتمام العالمى بالتنمية البشرية، وأن من أبرز علامات هذا النمط نبذ التعنيف المفرط والعقاب البدنى مقابل التركيز على تنمية إيجابيات الطفل وسلوكياته الحسنة. من ناحية أخرى، لا تشجع الخبيرة التربوية على التعليم المنزلى والاستغناء عن مجتمع المدرسة بشكل كامل، مؤكدة أن مجتمع المدرسة «له ما له وعليه ما عليه»، إلا أنه يؤمن للطفل بيئة لتنمية السلوك والتعرف على أنماط الشخصيات المختلفة وكيفية التعايش معها.