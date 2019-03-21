شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيون يطالبون بتفعيل «السلطة الرابعة».. و«عبدالعال»: أنتم قوة شعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جلسة الحوار المجتمعى الخاصة بالتعديلات الدستورية، والتى عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، آراء متباينة، أبداها عدد من الصحفيين والإعلاميين.

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التعديلات المقترحة تحظى بتوافق واسع وإجماع وطنى كبير، حيث إن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ورفع كوتة المرأة بالمجلس أمر مشروع، واقترح تحويل المادة الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية الحالى في الترشح بعد انتهاء فترته الثانية لتكون مادة أساسية في صلب الدستور تُعطى لكل رئيس الحق في الترشّح لفترات أخرى دون قيود؛ إذا حقق إنجازًا ملموسًا في عملية التنمية ومضاعفة الإنتاج.

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وأيّد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالى، مراعاة للظروف التي مرّت بها البلاد منذ 2011، وأكد أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة حتى لا يتم الوقوع في أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة 25 يناير، متسائلًا عن «مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس للرئاسة، أم أنه سيطوله الحظر مثل منصب الرئيس المؤقت». وبشأن التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، أقر «جبر» بأهميتها، خاصة أنها تتولى حماية المنشآت المهمة وتنحاز دائمًا للشعب، مستشهدًا بمواقفها في ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن قبل في عهد الملك فاروق، وكذلك في أحداث 18 و19 يناير، وطالب بتغيير اسم مجلس الشيوخ الذي نصت عليه التعديلات ليصبح «الشورى»، وأن تكون له اختصاصات تشريعية، حيث إنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة.

وطالب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فرد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس: «أنت تؤكد على أمر مؤكد؛ فأنتم سلطة شعبية».

ورفض «سلامة» ما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال: «أنا ضد هذا النص تمامًا، وهذه المادة بها قدر كبير من التحايل، أما فيما يخص المادة 244 المتعلقة بالشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، فأدعو لأن تكون محددة بفترة مؤقتة».

وأشار سعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، إلى أن كل التعديلات جاءت في توقيت مناسب وفقًا للحظة الحاسمة التي تمر بها مصر للتصدى للمخططات الخارجية، كما أن معظمها ينبع من رغبة واتفاق حقيقى من الشعب، وأبدى موافقته على المادة 140، التي تتيح ترشح رئيس الجمهورية لـ 6 سنوات، من أجل إتاحة الفرصة لاستكمال المشروعات التنموية.