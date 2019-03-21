شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تحذر من ترحيل «الكوتة» إلى «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لضمان الحد من تنفيذ بعض الشركات السياحية للتأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة للفترة الأولى المنتهية بنهاية شهر شعبان، ليتم تنفيذها خلال شهر رمضان.

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وأكدت «العليا للحج» أن قطاع الشركات السياحية سوف يراجع تنفيذ كافة الشركات لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية حتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى مراجعة الشركات المنفذة لأعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال هذه الفترة لتوضيح أسباب ذلك.

وأوضحت «اللجنة» أنه اعتبارا من نهاية شهر رجب الجارى سيتم حصر الشركات التي تراجع أعداد معتمرى شهر شعبان، بما لا يتفق والمعدل الطبيعى لحجم أعمالها، للتأكيد على مسؤوليتها بسفر وعودة هؤلاء المعتمرين لضمان عدم ترحيل تلك الأعداد إلى شهر رمضان «ترحيل الكوتة» كإجراء احترازى لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم، والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص، محذرة من ترحيل الكوتة لموسم الذروة، وسوف تتم مراجعة شركات الطيران في سفر وعودة المعتمرين.

في سياق متصل، أعلن أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019م والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية، بلغ 32 ألف متقدم على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خُصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات ألأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم، وأن نهاية مارس الجارى ستشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزية على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان.