شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" : احتجاز «محامية المنيا» مجرد «إشاعة».. والمحتجزة "طالبة بالفرقة الثالثة" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح عاشور، نقيب المحامين، مذكرة من الشؤون القانونية بالنقابة تفيد بعدم صحة واقعة محامية المنيا التي تداولها عدد من المحامين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد التحقيقات التي أجرتها.

وأوضحت الشؤون القانونية في مذكرتها، أن الواقعة حدثت في شبين القناطر، ومع طالبة في السنة الثالثة بكلية الحقوق، وهو ما يترتب عليه حفظ التحقيق في الواقعة.

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وناشدت النقابة، كافة المحامين بتحري الدقة فيما يتداول من خلالهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات، وخاصة ما يثير المحامين، ويتعلق بما يمس المهنة وكرامتهم.

كان «عاشور» قد قرر، صباح الأربعاء، فتح تحقيق على وجه السرعة مع المحامية، التي أمرت المحكمة بالقبض عليها بسبب عدم لياقة ملابسها ومظهرها بمحكمة المنيا، وفقًا لتعليقات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكلف «عاشور»، الأربعاء، الشؤون القانونية بإعداد مذكرة وتقديمها للتفتيش القضائي بشأن «عدم التزام القاضي بأحكام المادة (51) من قانون المحاماة، والتي تنص على تحرير محضر وإرساله للنقابة أو النيابة حسب الأحوال، إذ لا يجوز للقاضي إلقاء القبض على المحامي أو احتجازه».

كان نقيب المحامين أعلن أثناء افتتاح معهد المحاماة بالدقهلية بأنه لن يسمح بأن يكون المحامي «أقل في مظهره» من القاضي ووكيل النيابة، فالمحاماة رسالة للدفاع عن القيم النبيلة في المجتمع، مؤكدًا أن النقابة كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال، في معركتي «تنقية الجداول والتعليم المفتوح».