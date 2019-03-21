شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن الاعتماد على الدفع غير النقدى يعود بالفائدة على المواطن والاقتصاد.
وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدفع غير النقدى يحد من التضخم لأنه يقضى على عدم استرداد "الفكة".
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن كل 10% زيادة فى المدفوعات الرقمية توفر 1.5 مليار دولار، وتوفر أيضا 200 ألف فرصة عمل.
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