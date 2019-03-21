شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بعيد الأم بتغير واجهته الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محرك البحث الأشهر فى العالم جوجل، بعيد الأم الذى يوافق اليوم 21 مارس، فى مصر وبعض الدول العربية ، حيث غيرالواجهة الرئيسية برسوم متحركة لطائر يسير خلفه أطفاله.

ويختلف يوم الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى آخرى، حيث يوافق اليوم 21 مارس عيد الأم فى مصر والدول العربية، أما فى جنوب إفريقيا يحتفل به فى 1 مايو والأرجنتين يحتفل فى يوم 3 أكتوبر.



جوجل تحتفل بعيد الأم

يذكر أن أول من فكر فى عيد للأم كان الصحفى المصرى الراحل على أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين فى مقاله اليومى فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلاً: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم" ونجعله عيدًا قوميًا فى بلادنا وبلاد الشرق، واختاره فى يوم 21 مارس تزامنًا مع بدء فصل الربيع.

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