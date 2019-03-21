شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: فوز مشروع الطاقة الشمسية وفر 10 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن إعلان البنك الدولى عن فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية ببنبان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى قام بإطلاق هذا المشروع العملاق على أرض أسوان لتصبح مصر دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، بعد أن كانت هناك مشكلة حادة فى توفير الكهرباء قبل عام 2014، حيث وصل إجمالى الاستثمارات بهذا المشروع القومى لنحو 2 مليار دولار.

وأوضح محافظ أسوان، خلال بيان صحفى اليوم الخميس، أن المشروع ساهم فى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحاً بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يعد أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء فى العالم حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلاً عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين والمشروعات العملاقة.

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وأشار اللواء أحمد إبراهيم، إلى أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الشمسية، حيث شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة ليس فقط فى مجال توليد الطاقة، ولكن هناك العديد من المشروعات التى انطلقت على أرضها من مشروعات استثمارية وبنية تحتية وخدمية ومدن جديدة وليتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وقبلها عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية لتسطر هذه المحافظة العريقة تاريخ حافل بالإنجازات والطموحات نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء.

ومن جانبه صرح المهندس جمال محمود نائب رئيس شركة نقل الكهرباء، بأن المشروع يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات دخلت منها حتى الآن 17 محطة الخدمة بإجمالى 830 ميجاوات، فيما مستهدف دخول 15 محطة أخرى للتشغيل الفعلى خلال عام 2019، لافتاً إلى أنه جارى دعم محطة محولات بنبان 3 بتركيب 2 محول إضافى لتصل طاقتها إلى 1000 ميجا وات بدلاً من 500 ميجاوات، حيث تأتى محطة بنبان 3 ضمن 4 محطات تصل طاقة كل منها إلى 525 ميجاوات لتحويل الطاقة الكهربائية وضخها على الشبكة القومية الموحدة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه، حيث ستقوم المحولات الجديدة بنقل الطاقة الكهربائية الإضافية من خلال تحويلها وربطها بخطوط الضغط العالى إلى محطة محولات نجع حمادى بطول 195 كم، وأنه مستهدف أن تصل محطات الطاقة الشمسية بمجمع بنبان العالمى إلى 42 محطة شمسية بطاقة إجمالية 2100 ميجاوات وهى تماثل نفس الطاقة المولدة من السد العالى حالياً .