شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تؤكد توافر كبسولات الإمبلانون لمنع الحمل بجميع الوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة توفير كبسولات الإمبلانون لمنع الحمل للسيدات بجميع المحافظات. Advertisements وقالت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، لـ"الخليج 365"، أن الكبسولات ثمنها بدون دعم 225 جنيهًا ونوفرها للسيدات بـ10 جنيهات فقط . وأضافت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الدولة تسعى إلى توفير وسائل منع الحمل الحديثة للسيدات، مؤكدة أن الكبسولة توضع تحت الجلد وتستمر حتى 3 سنوات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تؤكد توافر كبسولات الإمبلانون لمنع الحمل بجميع الوحدات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.