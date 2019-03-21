شكرا لقرائتكم خبر عن "فتّحى يا وردة".. اليوم بداية الاعتدال الربيعى وأول أيام فصل الربيع فلكيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الاعتدال الربيعى، اليوم الخميس 21 مارس الجارى، وهو أول يوم فى فصل الربيع فلكيًا.
وكشفت الجمعية الفللكية بجدة فى تقرير لها إن الاعتدال الربيعى يمثل نقطة فى مدار الأرض حول الشمس وهو أيضًا علامة للحظة التى تعبر فيها الشمس "ظاهريًا" خط الاستواء السماوى منتقلة من النصف الجنوبى إلى النصف الشمالى لقبة السماء.
وأوضح التقرير، أنه فى هذا اليوم تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوى على نصفى الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر فى القطبين، وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر "فتّحى يا وردة".. اليوم بداية الاعتدال الربيعى وأول أيام فصل الربيع فلكيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.