الجامعة الأمريكية تُكرم نعمت شفيق أول سيدة ترأس جامعة لندن في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كرمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نعمت شفيق، رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بمناسبة الذكرى السنوية للدبلوماسية الراحلة نادية يونس تحت بعنوان "القيادة العالمية في عالم متغير".

وأهدت الجامعة درع نادية يونس لـ"شفيق" على دورها البارز كقيادة نسائية ناجحة على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور نبيل العربي أمين جامعة الدول العربية، والسفير البريطاني لدى مصر، السير جيفري آدامز، ونبيل فهمي وزير الخارجية السابق، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة ولفيفا من خبراء الاقتصاد.

وحكت شفيق، عن نشأتها، وقالت إن عائلتها كانت تحكي دائمًا أن الأرض التي يقام عليها الجامعة الأمريكية مملوكة لجدة جدتها وقامت ببيعها لشراء فستان زفاف ومازالوا يحتفظون بالفستان في عائلتها حتى الآن داخل "برواز".

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وتناولت خلال المحاضرة مراحل حياتها المهنية التي تشمل التمويل العالمي، اقتصاديات التنمية والأوساط الأكاديمية.

وأشارت إلى أن والدها وأسرتها غادروا مصر في أعقاب صدور قانون الإصلاح الزراعي وتأميم ممتلكاتهم إبان ثورة 1952 لتبدأ حياتها العلمية بأمريكا ولندن.

وتشغل الدكتورة نعمت شفيق، حاليًا رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وأول سيدة في تاريخ الجامعة تعتلي هذا المنصب، كما كانت أيضاً أصغر نائبة رئيس بالبنك الدولي حيث تولت المنصب بعمر 36 عاماً.

وتولت شفيق منصب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي سابقاً وعملت أيضاً كنائبة محافظ بنك إنجلترا.

يذكر أن محاضرة نادية يونس التذكارية هي جزء من صندوق نادية يونس الذي أنشئ تكريما لذكرى نادية يونس، التي توفيت في تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 أغسطس 2003، بينما كانت تشغل رئيس فريق ممثل الأمم المتحدة في بغداد الدبلوماسي سيرجيو فييرا دي ميلو، بجانب إقامة المحاضرة السنوية، ساعد الصندوق في إنشاء حجرة نادية يونس للمؤتمرات والتي تخدم أعضاء نموذج القاهرة الدولي للأمم المتحدة وجائزة نادية يونس للخدمة العامة والانسانية.