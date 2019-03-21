محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن في 15 مايو الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بـ15 مايو لسرقته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح.

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وأسندت النيابة للمتهين آ م، ربة منزل، و أ س، تاجر ملابس، و م إ ، سمكري سيارات بقتل المجني عليه سمان أ عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله بأن استدرجته المتهمة الأولى لمسكن المتهم الثالث ثم أجهزوا عليه بخنق المتهمة الاولي له حال تواجد الثاني والثالث برفقتها بمسرح الجريمة للشد من أزرها قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

كما وجهت النيابة قيام المتهمين بسرقة المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا "هاتف محمول، مبلغ أربعة آلاف" والمملوكة للمجني عليه سمان أحمد بطريق الإكراه بأن دسوا له في شربه "عقار الكلونازيبام" المخدر ففقد وعيه وإدراكه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وجاء بأمر الإحالة قيام المتهمين بتهديد شفاهة المدعو أحمد سمان أحمد ابن المجني عليه بواسطة المجني عليه سمان أحمد أحمد يقتل الأخير للحصول على مقابل مادي للحيلولة دون تنفيذ تهديدهم له.