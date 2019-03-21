مصدر يكشف حالة مصابي حادث إطلاق نار على 3 أشقاء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول استقرار حالة مصابي حادث إطلاق مجهولين النار على دراجة نارية "توك توك" يستقله 3 أشقاء، مساء الأربعاء.

وأوضح المصدر أن المصابين هما: محمود مصطفى إبراهيم ومحمد وشقيقه "محمد"، لافتا إلى أن أحدهما أصيب بطلقة في القدم، والثاني برصاصة في اليد اليسرى.

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المجني عليه أحمد مصطفى إبراهيم عبد الفتاح، 31 سنة، أصيب بطلقتين الأولى فتحة دخول وخروج "دخلت من الظهر وخرجت من القلب" -حسب وصفه- والثانية بالجانب الأيمن.

ورجحت التحريات الأولية ارتكاب الحادث بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي "خليل" و"جوهر" تعود تفاصيله إلى عام؛ بسبب خلاف على بيع أسطوانات البوتاجاز.

وانتقلت قوة من فرقة الجنوب إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، والبحث عن كاميرات مراقبة بالطرق المؤدية إلى مسرح الجريمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.