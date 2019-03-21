مصر | "بطلقات مجهولة".. مصرع وإصابة 3 أشقاء في أبو النمرس بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بطلقات مجهولة".. مصرع وإصابة 3 أشقاء في أبو النمرس بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شاب مصرعه، وأصيب إثنين من أشقائه، بطلقات نارية، بعدما أطلق مجهولين النيران، أثناء استقلالهم توك توك، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من الأهالي، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية، صوب 3 أشقاء، حال استقلالهم توك توك بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وتبين قيام شخصين مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، محدثين إصابتهم التي أودت بحياة أحدهم في الحال، وتم نقل المصابين للمستشفي، وحالتهم الصحية حرجة.

ويقوم فريق بحث برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، بسؤال شاهد العيان على الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بمكان الجريمة، لكشف ملابساتها، ومعرفة مرتكبيها والدافع وراء الجريمة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

"بندقية ألية وصرخات طفل ومجزرة بشرية".. كواليس مشهد الرعب في أوسيم

شرحت تحريات رجال مباحث الجيزة كواليس مشهد "مجزرة اوسيم"، وتبين أن عامل "رجح انه متعاطي مواد مخدرة"، حمل بندقية ألية، وأطلق من خلالها أعيرة نارية على المارة بالشارع بمنطقة كوبري الصفيرة، بمركز اوسيم، واسقط 4 أشخاص أرضا، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، ثم توجه لرجل وزوجته وطفلهما وأطلق صوبهم أعيرة نارية محدثا إصابتهم التي نقلوا على إثرها للمستشفي، ولفظت الزوجة مصرعها داخل المستشفي متأثرة بإصابتها.

وبينت التحريات أنه وقت إطلاق العامل الأعيرة النارية على الأهالي، ورد بلاغا لمأمور مركز شرطة اوسيم بقيام شخص يحمل بندقية أليه بإطلاق أعيرة نارية على الأهالي بطريقة عشوائية، وقتها ترك جميع ضباط وأفراد المركز " مباحث ونظام" مكاتبهم، واسرعوا لمكان البلاغ، وسط صرخات الطفل المصاب ووالديه من شدة ألمهم، وبمحاولة النقيب عمرو عطيطو معاون مباحث القسم من السيطرة عليه، بادره بإطلاق أعيرة نارية محدثا إصابته بـ 3 طلقات، وإصابة أمين شرطة كان يقف جواره، فلم يعد حلا أمام أحد ضباط المركز، سوي إطلاق أعيرة نارية صوب المتهم، من خلال سلاحه الميري محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وكانت لفظت نعمة عبد الجواد عبد الغفار، أحد المصابين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ "مجزرة اوسيم"، أنفاسها الأخيرة داخل مستشفي اوسيم المركزي، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالبطن، ليرتفع اعداد القتلي في الواقعة إلى 6 أشخاص من بينهم المتهم.

وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة إطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، وتبين قيام محمود.م، 36 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة كوبري الصفيرة، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، بطريقة عشوائية على المارة بالشارع، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 أخرين.

واضافت التحقيقات أن قوات الشرطة تعاملت معه وبادلته النيران، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وأوضحت التحريات أن المتهم أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، على الأهالي بمركز اوسيم، محدثا إصابة النقيب عمرو عطيطو معاون مباحث القسم بـ 3 طلقات، وأمين شرطة حال تواجدهم وقت إطلاقه الأعيرة النارية، كما أصاب عددا من الأشخاص تصادف تواجدهم وقت إطلاق الأعيرة النارية، وأطلق المتهم أعيرة نارية صوب أفراد أسرة محدثا إصابتهم.

وانتقل اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة وعددا من القيادات الأمنية لموقع الحادث.

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وحصلت بوابة الخليج 365 على أسماء المصابين في واقعة إطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية في مركز اوسيم، هم كلا من نعمة عبد الجواد عبد الغفار 40 سنة مصابة بطلق ناري بالبطن، يوسف محمود محمد 15 سنة مصاب طلق ناري بالذراع والخصية، وتم نقلهم إلى مستشفي اوسيم المركزي، كما تم نقل محمود محمد 40 سنة مصاب بـ 3 طلقات في الحوض والفخذ والذراع، لمستشفي القصر العيني.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن واقعة إطلاق الأعيرة نارية بمركز اوسيم، بسبب قيام مهتز نفسي بإطلاق أعيرة نارية، بطريقة عشوائية على الأهالي بالمنطقة سكنه، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 اخرين.

وأوضح المصدر ذاته أن قوة أمنية انتقلت لمكان الواقعة فور تلقى البلاغ، وتم السيطرة عليه، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمكان البلاغ، وتم نقل المتوفيين والمصابين للمستشفى، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز شرطة اوسيم، بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية على الأهالي بطريقة عشوائية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة.

وكان سبقهم لمكان البلاغ النقيب عمرو عطيطو معاون مباحث المركز، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور المركز، وأمناء شرطة من قوة القسم، وفور وصولهم بادرهم المتهم بإطلاق أعيرة نارية من البندقية الآلية محدثا إصابة النقيب بـ 3 طلقات، وإصابة آمين شرطة من قوة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة

حصلت بوابة الغجر على حركة التنقلات الجديدة التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.

وشملت الحركة التي اعتمدها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن نقل الرائد طارق مدحت من رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى إدارة التحريات، والرائد أحمد عصام عبد الباقي من إدارة الطرق والمنافذ إلى مركز شرطة اوسيم، والرائد محمد عوض من قسم شرطة الدقي إلى قسم بولاق الدكرور، والنقيب معتصم رزق من قسم شرطة الجيزة، إلي قسم ثالث اكتوبر.

كما تم نقل النقيب حازم المنسي من قسم ثاني زايد إلى اول اكتوبر، والنقيب عمرو الباسل من قسم ثالث اكتوبر إلى إدارة الطرق والمنافذ، والنقيب محمد غريب من معاون مباحث مركز شرطة العياط إلى قسم ثالث اكتوبر، النقيب عصام الشناوي من ضابط بفرقه الطالبية والعمرانية، إلى معاون مباحث قسم العمرانية، النقيب إسلام شوق من معاون مباحث الجيزة، إلى معاون مباحث كرداسه، والنقيب يوسف طارق من معاون مباحث مركز كرداسه لمعاون مباحث قسم شرطة الجيزة.

كما تضمنت الحركة تعيين الرائد عمرو فاروق معاونا لقسم شرطة العجوزة، والرائد محمد مجدي لقسم شرطة الدقي، والرائد طاهر صالح لقسم شرطة الوراق، الرائد محمد فهمى لقسم شرطة الطالبية، فضلا عن تعيين الرائد إبراهيم حسن معانا لقسم شرطة ثاني زايد، وعودة النقيب أحمد يوسف كمعاونا لقسم شرطة الجيزة.

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات مفاجئة بين ضباط المباحث

اعتمد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حركة تنقلات مفاجئة، بين عددا من ضباط مباحث الجيزة، وشملت الحركة التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، عن تولي العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر بدلا من العقيد محمد عبد الشكور الذي تم نقله إلى إدارة مباحث النشل بالمديرية، وتقل الرائد سامح بدوي رئيسا لمباحث منشأة القناطر، بدلًا من رئيس مباحث الشيخ زايد أول، ليتولي مكانه الرائد كريم سمير رئيسا لمباحث قسم أول الشيخ زايد.

كما تم تعيين المقدم يحيى زغلول مفتشا لاكتوبر، ونقل المقدم عمرو البطران إلى مباحث الآداب، بالمديرية، وتصعيد الرائد أحمد عصام معاون أول مباحث بولاق الدكرور ليتولى منصب رئيس مباحث قسم الطالبية، وتولي الرائد مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث العمرانية بدلا من الطالبية، وتصعيد المقدم مصطفى مخلوف ليتولى منصب وكيل فرقة العياط والبدرشين،