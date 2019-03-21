أخبار مصر | رغم أنه لم يحالفه الحظ.. 'الصايم' أول مرشح لـ مجلس 'الصحفيين' يبدأ تنفيذ برنامجه الانتخابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم أنه لم يحالفه الحظ.. 'الصايم' أول مرشح لـ مجلس 'الصحفيين' يبدأ تنفيذ برنامجه الانتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الزميل محمد الصايم المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن تواصله مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لتسليمه جميع الموافقات الرسمية التي كان حصل عليها الزميل خلال الانتخابات، والتي تضمنها برنامجه الانتخابه، حتى يستفيد منها جميع الزملاء بمختلف المؤسسات.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن هذه الموافقات تمثلت في: موافقة وزارة التربية والتعليم على إنشاء مكتب للخدمات التعليمية لخدمة أبناء الزملاء،

وموافقة جامعة القاهرة بتخفيض في كورسات اللغات للصحفيين وأبنائهم، وموافقات بعض الجامعات الخاصة بتخفيض مصروفات أبناء الصحفيين، بالإضافة إلى دراسة كاملة لإنشاء صندوق للحالات الحرجة.

وأضاف "الصايم" أنه مستعد لتنفيذ مجموعات تقوية لأبناء الزملاء الصحفيين، ليحال موافقة أعضاء مجلس النقابة الجديد.

وتابع: "حاسبوني في حال عدم تنفيذ باقي برنامجي، إذا أتيحت الفرصة ووافق المجلس الجديد، نظرًا أنني في نهاية الأمر هدفي خدمتكم أولًا وأخيرًا".

وكان حصل "الصايم" على 706 صوت "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي التي عقدتها النقابة، الجمعة الماضية.