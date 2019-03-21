أخبار مصر | اليوم.. ضياء رشوان يتسلم مكتبه نقيبًا جديدًا للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ضياء رشوان يتسلم مكتبه نقيبًا جديدًا للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ظهر اليوم الخميس، مكتبه الجديد، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، وذلك في أول زيارة له بعد إعلان فوزه بالانتخابات.

ويتواجد غدًا بالنقابة، وفود من مجالس النقابات المهنية؛ لتهنئته بالمنصب الجديد.

وكانت عقدت نقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، انتخابات التجديد النصفي، واختارت نقيبًا جديدًا ونصف أعضاء المجلس.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2810 صوت، على رفعت رشاد منافسه الأول، الذي حصل على 1585 صوت، بنسبة 61.25%.

وبلغ إجمالي الحضور 4823 عضو، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 235 صوت، والأصوات الصحيحة 4588.