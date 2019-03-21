أخبار مصر | التضامن توضح حقيقة الفيديو المتداول لتعذيب مشرفة للأطفال بدار إيواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن توضح حقيقة الفيديو المتداول لتعذيب مشرفة للأطفال بدار إيواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت وزارة التضامن الاجتماعى على مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والذي تضمن تعرض بعض الأطفال للعقاب البدني من قبل إحدى المشرفات بدار الإيواء التابعة لجمعية التربية الإسلامية للتنمية المجتمع بروض الفرج، قائلة إن الوزارة تدخلت بالفعل في هذه الواقعة منذ أسبوع تقريبا وأن الواقعة قيد تحقيقات النيابة العامة حتي تاريخه.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تؤكد الوزارة أنها حررت محضر رقم 12 لسنة 2019م جنح روض الفرج لإثبات الواقعة؛ حيث تدخلت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إثر تلقيها بلاغا بحدوث تلك الانتهاكات بالدار فورا وشكلت لجنة قامت على إثرها بنقل الأطفال إلى مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية وعددهم 11 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات حتي 13 عاما.

وتشير الوزارة إلى أن أعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي قد زاروا اليوم الأطفال بمؤسسة الحرية والاطمئنان عليهم والتأكد من توفير الرعاية المناسبة لهم، علما بأنه تم فصل المشرفة التي ظهرت بمقطع الفيديو المشار إليه وجاري متابعة تحقيقات النيابة في هذا الشأن.