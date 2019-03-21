أخبار مصر | 'قاعد ولا ماشي' تحقق نجاحًا كبيرًا على مسرح الأهرام (صور)

وتناقش هذه المسرحية البحث عن الهجرة من مصر، بجانب مجموعة من السلبيات الموجودة بالمجتمع، مثل المحسوبية والرشوة والفساد وسوء السلوك والتأثر بالثقافة الغربية والإهمال بقطاع الصحة، وتُعرض تحت إشراف نقابة الصحفيين وجريدة الأهرام.

ويشارك في العرض المسرحي، مجموعة من الصحفيين والممثلين من الوجوه الجديدة، منهم: شريف شوقي الصحفي بجريدة الجمهورية، والصحفيتين هبة النادي ورواني، والإعلامي حميد السيد، ومن أبناء الصحفيين: مهند البلك، ومن الوجوه الجديدة: ندى عيد ونوريهان وائل ومصطفى الجندي ومروان خالد ومحمود سيف والوليد مصطفى.

كما يشار أيضًا أدهم حمام وفهد النادي وفارس النادي، أحد الوجوه الجديدة التي يتنبأ البعض لهم بمستقبل فني، بالإضافة إلى الوليد مصطفى، ومحمد الشواربجي وسجدة صالح ومروان خالد، ومروة الخولي، و ندى عيد، ونورهان وائل، وحسين ممدوح.

ومسرحية "قاعد ولا ماشي" من تأليف طارق سعيد وأشعار أحمد عبادي، وموسيقى ألحان محمد الوريث، وغناء مرام، ومساعد مخرج أمير، وعلاقات عامة شيماء مكاوي ودعاء إبراهيم،وإخراج شريف سمير.

يذكر أن " قاعد ولا ماشي" من أعمال فرقة فكرة، وتحت إشراف نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام.