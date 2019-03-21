أخبار مصر | الآثار تكرم الأمهات المثاليات بحضور قيادات الوزارة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تكرم الأمهات المثاليات بحضور قيادات الوزارة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم فعاليات تكريم الأم المثالية بالمجلس الأعلى للآثار برعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وخلال الحفل قام الدكتور مصطفى وزيري بتكريم الأمهات على مستوى كل القطاعات بالوزارة، وهو الأمر الذي وصفه الحضور بحالة النجاح المجتمعي داخل وزارة الآثار.

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وشهد الحفل عدد من قيادات وزارة الآثار، منهم الدكتور مصطفى وزيري، والدكتور مصطفى أمين مساعد الوزير للشئون الفنية، واللجنة النقابية للقاهرة ومصر الوسطى، والسادة رؤساء القطاعات، وفي مقدمتهم، الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والأستاذ حسين الرفاعي رئيس قطاع التمويل، ولفيف من قيادات الوزارة.

يذكر أنه صدر قرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء هيئة عامة قومية تسمى "المجلس الأعلى للآثار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، وتتبع سابقًا وزارة الثقافة المصرية، وحاليًا تتبع وزارة الدولة لشئون الآثار كوزارة مستقلة تقوم برعاية شئون الآثار في جمهورية مصر العربية.

ويهدف المجلس الأعلى للآثار إلى تنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة سابقًا والآثار حاليًا في مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدى إلى تحقيق أغراضه، ومنها، تخطيط السياسة العامة للآثار في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة التابعة للمجلس في أوجه نشاطها المختلفة.