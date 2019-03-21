أخبار مصر | أبو شقة: انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو شقة: انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة الدستورية بدأت في استضافة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية في حضور أساتذة القانون ورجال الصحافة والإعلام وقد أبدى الجميع رأيه في حرية كاملة وديمقراطية رائعة من خلال قناعاتهم التامة في هذا الشأن.

وأكد أبو شقة على أنه كان هناك إجماع على ضرورة إجراء التعديلات على الدستور بالرغم من وجود رؤى متباينة ولكنها تصب في الصالح العام.

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وأكد أنه تم الحديث عن ضرورة إستحداث مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية مع منح مجلس الشيوخ القادم صلاحيات تشريعية.

وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية إلى ان الحوار دار ايضا حول نسبة تمثيل المرأة بنسبة ٢٥٪ لتقوم بدورها السياسي في المرحلة القادمة من خلال تمكين المرأة التي تسعى أليه الدولة المصرية.

كما أشار إلى أن جميع الحضور أكدوا على أهمية خروج التعديلات الدستورية بالشكل اللائق لتتناسب مع المرحلة الفارقة في تاريخ مصر لبناء دولة مدنية حديثة.