أخبار مصر | بهاء أبو شقة يوجه بزيادة دعوات احتفالية مئوية الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء أبو شقة يوجه بزيادة دعوات احتفالية مئوية الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المكلفة بتنظيم وإعداد الدعوات الخاصة بالاحتفال الكبير الذي ينظمهُ الحزب يوم 22 مارس الجاري بمناسبة ذكرى مئوية الوفد.

وتابع رئيس الوفد، عمل اللجنة الدؤوب الذي استمر لأكثر من 10 أيام في انعقاد دائم ومستمر، تلقت خلالها الكشوفات من رؤساء اللجان بالمحافظات، وقامت بتنقيتها وفقا لمعايير دقيقة تتيح فرصة المشاركة للجميع.

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ونظرًا للإقبال الكبير من قبل أعضاء الوفد بالمحافظات على المشاركة في الاحتفالية التاريخية ونفاذ الدعوات المخصصة لذك، وجه رئيس الوفد اللجنة المنظمة بزيادة الدعوات، للجان التي طلبت مزيدًا من الدعوات وفقًا للمعايير الموضوعة للمشاركة، وبما يتناسب مع السعة الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات وعدد المقاعد المتوفرة به على أن يتم تسليمها من المقر الرئيسي للحزب بالدقي اليوم.

وقال رئيس الوفد، إنه تاكيدًا للشفافية والحياد التام الذي التزم به، فقد كلف اللجنة المنظمة بإعداد الدعوات الخاصة بالاحتفال برئاسة الدكتور ياسر الهضيبى بتقديم وإعلان بيان تفصيلي بالدعوات التى تسلمتها كل محافظة على نحو مفصل، وما تسلمه أى عضو بالحزب بما فى ذلك رئيس الحزب من دعوات إيمانًا بالشفافية التي إلتزمنا وألزمنا أنفسنا بها، مؤكدًا أنه كان يأمل أن يجد مكانًا يتسع لاستيعاب جميع الوفديين من ربوع مصر ليشاركوا في هذا الاحتفال التاريخي.

وكانت اللجنة المكلفة بتنظيم وإعداد الدعوات الخاصة بالاحتفال الكبير برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي للحزب، وعضوية كل من طارق سباق، وحسين منصور نواب رئيس الحزب، ومحمد فؤاد سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وكاظم فاضل سكرتير عام مساعد الحزب، وعصام الصباحي سكرتير عام مساعد الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، قد وضعت العديد من المعايير والضوابط لإختيار المشاركين من كافة اللجان النوعية ولجان المحافظات.