شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حوار «التعديلات».. وعبد العال: الكلمة للشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وليس صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

وأضاف «عبدالعال» فى كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، التى عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسته فى قاعة «مجلس الشورى سابقا»: «الديمقراطية تقتضى سماع جميع الآراء، والكلمة فى نهاية المطاف إلى الشعب» موضحاً أن قواعد الحديث فى الجلسة تتضمن أن يتاح للمتكلم 10 دقائق بحد أقصى.

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وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، رئيس أكاديمة الأزهر العالمية وممثل الأزهر فى كلمته: «الدستور ليس آيات مقررة لا يمكننا تعديله، لأنه ليس نازلاً من السماء».

وقال الأنبا بولا، مطران طنطا، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية: «الكنيسة المصرية تؤيد التعديلات الدستورية، والقائمون على إعداد دستور 2014 كانت أعينهم على عيوب الدستور الماضى، ما جعلهم يتمسكون بتحفظات مبالغ فيها خاصة فى المواد المتعلقة بنظام الحكم». واقترح مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتحويل المادة الانتقالية الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية الحالى فى الترشح بعد انتهاء فترته الثانية لتكون مادة أساسية فى صلب الدستور، وتعطى لكل رئيس الحق فى الترشح لفترات أخرى دون قيود حال حقق إنجازا ملموسا فى عملية التنمية. وأيد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، مؤكدا أهمية النص على فترتين فقط، لتجنب الوقوع فى أخطاء أخرى أدت إلى ثورة ٢٥ يناير.

وطالب عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، بتفعيل دور «السلطة الرابعة»، فرد «عبدالعال»: أنت تؤكد على أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية.

واعترض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على إنشاء «مجلس الشيوخ»، مؤكدا أنه ليس له أى دور تشريعى أو رقابى، وسيكون عبئاً على الدولة.