شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكرم عددًا من رجال الشرطة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، لتكريم رجال الشرطة من الضباط المشهود لهم بالكفاءة والأداء المتميز في عملهم، الأربعاء، بحضور اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية في أسيوط.

Advertisements

جرى تكريم كل من العقيد أحمد مصطفى أبوشقة، رئيس قسم الأموال العامة، والمقدم محمد الأمير، رئيس قسم تنفيذ الأحكام، والرائد أحمد أبوبكر، رئيس وحدة مباحث قسم ثان، والرائد أحمد محمد عبدالسميع، ضابط إدارة مباحث التموين.

كما جرى تكريم النقيب أحمد عبدالعظيم النجار، معاون مباحث مركز الساحل، والنقيب كيرلس ماجد شحاته ضابط بوحدة مباحث الوحدات، والنقيب حسين محمد عبدالحكيم ضابط بوحدة مباحث مركز أبنوب، والنقيب يحيى محمد حافظ ضابط بوحدة مباحث مركز القوصية.

ومن المكرمين: النقيب طارق عنتر راتب ضابط بوحدة مباحث مركز أسيوط، والنقيب أحمد الحلبي مصطفى ضابط بقسم العمليات، والملازم أول كريم علاء الدين عامر يونس ضابط بوحدة مباحث قسم أول، والنقيب عمر مختار عبدالرازق المعبدي ضابط بوحدة مباحث مركز أبوتيج.