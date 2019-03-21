شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: فصلت 18 عاملا بسموحة بعد فكرة السيسي الرائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البرلماني فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه اتخذ قرارًا بفصل 18 عاملا من نادي سموحة بعد فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي العبقرية بإجراء تحليل مخدرات للعاملين بالدولة.

وقال «عامر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مع عزمي» مع عزمي مجاهد، عبر فصائية «الرافدين+»، إنه يجب على كل المسؤولين المبادرة وإجراء تحليل مخدرات للعاملين، مضيفا: «شبابنا مستهدف، عايزين نمنع شبابنا من الضياع».

وتابع: «مصر في مرحلة تقدم ونمو وبناء يجب التخلص من كل العناصر التي تتعاطى.. الكثير انتقدني بسبب قراري بفصل العاملين بالنادي المتعاطين للمخدرات، ولكني أقول هذا هو الصحيح، وما فعلته تصرفات مسؤولة».