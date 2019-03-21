شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتفل بعيد الأم.. وتصرف 600 جنيه لجميع العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم في قاعة الاحتفالات الرئيسية.

وكرّم «الخشت» عددا من الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة، وعددا من أمهات شهداء الجيش والشرطة.

وقال رئيس الجامعة في كلمته: «التكريم يأتي اعترافا بدور الأم في حياة كل فرد منا، لأنها عنوان الشخصية المتزنة».

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أضاف: «الدور المحوري للمرأة المصرية دور تاريخي، توجته الفلاحة المصرية التي كانت ومازالت تعمل يدا بيد مع زوجها».

دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة أن تحظى المرأة المصرية بنسبة تمثيل برلماني لا تقل عن 25٪؜.

وأشار إلى أن شهداء الجيش والشرطة يقفون في مكانة خاصة، بينما تقف أمهاتهم في مكانة أكثر خصوصية.

وقال إنه يدين بالفضل لأمه رحمها الله، لأنها لازمت على تكرار أهمية العلم في حياته، الأمر الذي يدفعه دوما لتحقيق المزيد.

وأعلن العمل على دعم صندوق الرعاية الطبية للعاملين في الجامعة، إضافة إلى صرف 600 جنيه لكل العاملين تقديرا لجهودهم.