شكرا لقرائتكم خبر عن علاج أول حالة «تمدد الأورطي» دون تدخل جراحي في جامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق من قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى المنصورة الجامعي، برئاسة الدكتور مسعد سليمان، أول تدخل لعلاج حالة تمدد بشريان الأورطي بالقسطرة التداخلية بتقنية الدعامات المغطاة دون تدخل جراحي.

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ووصفت المستشفى، في بيان، الأربعاء، العملية بأنها «قفزة في هذا المجال بما يواكب التوجه العالمي من تفعيل التدخل غير الجراحي لتقليل المضاعفات وسرعة عودة المريض إلى عمله خاصة للحالات التي يصاحبها قصور بأجهزة الجسم الأخرى».

وذكر البيان أن «فريقًا من قسم جراحه الأوعية الدمويه أجري عملية قسطرة تداخلية كاملة لعلاج مريض مصاب بتمدد بشريان الأورطي يصل إلى 14 سنتيمتراً، وسبق ذلك الإعداد بـ3 ورش عمل كان الهدف منها تقليل وقت التدخل والذي استغرق 90 دقيقة، ويأتي هذا التطور تتويجا لجهود إدارة الجامعة والكلية ومستشفى المنصورة الجامعي والتي قامت بافتتاح ثاني وحدات القسطره التداخليه قبل 4 أشهر بهدف القضاء على قوائم الانتظار».

وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية ومدير مركز جراحة القلب والصدر، إن «تمدد شريان الأورطي يعتبر من الأمراض الوعائيه التي تحمل قدراً عاليا من المضاعفات إن لم يتم علاجه والتي تصل إلى الوفاة حال حدوث تسريب من التمدد وينطوي العلاج الجراحي على مخاطر في محيط وما بعد الجراحة، وذلك لطول وقت الجراحة والحاجة إلى إغلاق شريان الأورطي أثناء استبدال الشريان، بما يحمله من إجهاد على عضله القلب في حين أن القسطرة التداخلية لا تحتمل حدوث مثل هذه المضاعفات».