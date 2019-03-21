شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مسلّح أثناء محاولته الهرب من الشرطة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل بطلق ناري بكتفه بدائرة مركز جرجا، حيث ذكرت التحقيقات الأولية أن قوة أمنية أطلقت النار على المذكور أثناء محاولته الهرب وبحوزته بندقية آلية ومخدرات.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية من ضباط وأفراد وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز شاهدوا أحد الأشخاص وبحوزته سلاح ناري، وحال ضبطه حاول الهرب فقاموا بإطلاق بعض الأعيرة النارية التحذيرية لاستيقافه، وتم ضبطه، وتبين للعميد طارق يحى، رئيس مباحث المديرية، أن المذكور يدعى شعبان. ج. ق«38 سنة- عامل» ويقيم بدائرة مركز البلينا، وسبق اتهامه في قضيتى اتجار في المخدرات.

وتبين إصابته بطلق ناري بالكتف الأيمن فتحتي دخول وخروج، وضبط بحوزة المذكور بندقية آلية وبداخلها 10 طلقات من ذات العيار، و٥٠ قرص تامول مخدر، و10 قطع من مادة الحشيش المخدر، وقد تم نقل المصاب لمستشفي البلينا المركزي تحت الحراسة اللازمة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.