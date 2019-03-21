شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يزور «بازار الخير» للسفارة المصرية في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى السفارة المصرية لزيارة وتفقد «بازار خير» الذي تنظمة السفارة لجمع تبرعات لصالح مستشفى الدمرداش لعلاج الأطفال في القاهرة، بدعوة من السفير إيهاب بدوي.

أبدى الوزير إعجابه بالمعروضات والمأكولات المصرية في البازار، والعروض الفولكلورية، كما حرص الحضور على تهنئة الوزير بمعرض توت عنخ آمون الذي سيفتتحه رسميا الخميس.

حرم السفير المصري في فرنسا نظمت «بازار خير» في مقر إقامة السفير لمدة 3 أيام، على أن تخصص عائداته للمشاركة في تكاليف علاج الأطفال في مستشفى الدمرداش.