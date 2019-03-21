شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد يدافع عن ميدو بعد إقالته من الوحدة السعودي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الإعلامي عزمي مجاهد، بمدرب نادي الوحدة السعودي السابق أحمد حسام ميدو، وقال إنه «قدم أداء رائع في الدوري السعودي».
وكان نادي الوحدة السعودي قد أعلن إقالة أحمد ميدو، بعدما سب أحد مشجعي النادي على «تويتر».
وأضاف «مجاهد» في برنامجه عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الأربعاء، أن أحمد حسام ميدو قدم تجربة رائعة في الدوري السعودي، وشرف مصر.
وأشار عزمي مجاهد، إلى أن ميدو أخطا عندما سب المشجع السعودي، متابعا: «السعودية والإمارات مبيهزروش»
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