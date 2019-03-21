شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: كل جرائم قتل المهاجرين تستهدف مسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن جريمة الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا والتي 49 شهيدا، بينهم 4 مصريين، تذكره بذبح 21 مصريا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي على شاطئ ليبيا، مؤكدا أن هذا وذاك عمل إرهابي.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه يجب على المسلمين الذين يعيشون في الخارج الاندماج في المجتمعات التي يعيشون بها.

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وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن كل حالات القتل التي يتعرض لها المهاجرون في الخارج تكون ضد مسلمين، مشيرا إلى أن اليمين المتطرف يميل إلى الماسونية والعنصرية ورفض الغير.

وأكد «الفقي» أن اليمين المتطرف نزعة ترفض الغير وتظهر على فترات مختلفة.

وأشاد «الفقي» خلال اللقاء برئيسة الوزاء النيوزيلندية، مؤكدا أنها تصلح لمنصب دولي رفيع بشأن الإنسانية.