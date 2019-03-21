"رصاصة من الظهر خرجت من القلب".. معاينة جثة قتيل حادث أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن نتيجة معاينة جثة المجني عليه في حادث إطلاق مجهولين النار على 3 أشقاء يستقلون دراجة نارية "توك توك" بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الضحية يدعى أحمد مصطفى إبراهيم عبد الفتاح، 31 سنة، أصيب بطلقتين الأولى فتحة دخول وخروج "دخلت من الظهر وخرجت من القلب" -حسب وصفه- والثانية بالجانب الأيمن.

التحريات الأولية رجحت ارتكاب الحادث بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي "خليل" و"جوهر" تعود تفاصيله إلى عام؛ بسبب خلاف على بيع أسطوانات البوتاجاز.

وانتقلت قوة من فرقة الجنوب إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، والبحث عن كاميرات مراقبة بالطرق المؤدية إلى مسرح الجريمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.