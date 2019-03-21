مُتحدث الإسكان: ضبط "التكاتك" بمدينة الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، ضبط "التكاتك" بمدينة الشروق، اليوم الأربعاء، وعدم السماح بسيرها داخل المدينة.
ونشر "يونس" عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة لحملة شنّها جهاز المدينة لضبط "التكاتك"، قائلًا: "ده مصير أي توك توك هيضبط في مدينة الشروق".
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