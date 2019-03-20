شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لثقافة الطفل» يكرم أمهات شهداء القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، الأربعاء، حفلا لتكريم أمهات شهداء الجيش والشرطة الذين استشهد ذووهم على أرض سيناء، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بحضور اللواء أحمد شطا من ضباط القوات المسلحة.

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وبحسب بيان، تضمن الاحتفال عرضًا لفريق كورال أطفال «سلام» من أبناء الحديقة الثقافية بقيادة الفنان وائل عوض، حيث تغنوا بأغنيات أم عظيمة، والشهيد، وسلام سلام، ومصر تستحق.

وشهد الحفل تقديم درع لكل أمهات الشهداء، مقدم من جمعية الحياة الكريمة التي شاركت في الحفل، وكذلك تقديم دروع للأمهات المثاليات من رموز الثقافة اللاتي أثرين ثقافة الطفل المصري ضد التطرف والإرهاب.

وشارك في الحفل إدارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وجمعية الحياة الكريمة الخيرية، وشباب محاكاة اليونسكو بجامعة القاهرة mus.