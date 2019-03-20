شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: كل التقدير للمركز الكاثوليكي لدوره في ترسيخ مفهوم العطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المركز الكاثوليكي للسينما السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال احتفالية يوم العطاء، التي يكرم فيها المركز عددا من رموز الفن، والإعلام، والمجتمع.

ولظروف سفر السفيرة نبيلة مكرم إلى نيوزيلندا لتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء المصريين الذين استشهدوا بحادث المسجدين والاطمئنان على المصابين، تسلمت التكريم نيابة عنها الأستاذة مها سالم مستشارة الوزيرة للاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة.

Advertisements

وألقت مها سالم كلمة نيابة عن وزيرة الهجرة قائلة: انقل شكر السفيرة نبيلة مكرم المركز الكاثوليكي والأب بطرس دانيال على التكريم وعلى جهده وعطاءه الكبير وتكريمه أيضا للعطاء.

وأضافت وزيرة الهجرة في كلمتها أنها تكن كل التقدير للدور الكبير الذي يلعبه المركز الكاثوليكي في ترسيخ مفهوم العطاء كأحد أهم القيم الإنسانية وتوسيع قاعدة التكريم لتشمل رموز العمل العام في كافة المجالات دون تمييز.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن ما منعها من حضور احتفالية اليوم هو لسفرها لنيوزيلندا لمواساة أهالي الشهداء والاطمئنان على المصابين بحادث المسجدين وهذا أيضا جانب من العطاء وواجبنا وواجب الدولة المصرية تجاه ابناءها في الخارج حيث يجب علينا مساندتهم فيما أصابهم من ألم، فالعطاء له بعد آخر فهو ليس مادي فقط ولكن العطاء له أشكال كثيرة.

وخلال الاحتفالية قال الأب بطرس دنيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إن توقيت احتفالية يوم العطاء تم اختيارها لتتزامن مع عيد الأم، المصدر الأول للعطاء، وقد اقتصرت في أول عامين على السيدات فقط من رموز الفن والإعلام، لكننا وجدنا أن اقتصار التكريم عليهن به ظلم كبير، لأن هناك كثيرا من الرجال في كافة المجالات كان لهم فضل كبير في رفعة المجتمع، وبعد ثورة 25 يناير أصبح تكريم الشهداء تقليدا رسميا للمركز في هذا اليوم.