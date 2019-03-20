شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائزين بقرعة حج مديرية أمن البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية أمن البحر الأحمر، قرعة أداء فريضة الحج لهذا العام، الأربعاء، بحضور المحافظ أحمد عبدالله، البحر واللواء أشرف حشيش، مدير الأمن، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف.

وأكد المقدم وليد مجدي، مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية، تقدم 633 مواطنا للقرعة من مختلف المدن، فاز منهم 101 تحت السن، و12 فوق السن، إضافة إلى 25 احتياطيًا.