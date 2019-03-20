شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يشيد بموقف رئيسة وزراء نيوزيلندا تجاه هجوم «كرايست تشيرش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة.

في بداية اللقاء نقل السفير النيوزيلندى للإمام الأكبر تعازي الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسيندا آردرن، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، مؤكدًا أن بلاده تتعامل مع هذا الهجوم على أنه إرهابي، وقامت بتقديم مرتكب الواقعة للمحاكمة.

وأعرب سفير نيوزيلندا عن احترام وتقدير بلاده لمشاعر الحزن والألم التي أصابت المسلمين في العالم بسبب هذا الهجوم المروع، لافتًا أن الحكومة النيوزيلندية اتخذت عددا من الإجراءات التي من شأنها حماية المسلمين وتأمين المساجد.

من جهته، أعرب شيخ الأزهر عن بالغ حزنه لهذه المذبحة المروعة التي اهتزت لها مشاعر وقلوب كل ذوي الضمائر الحية في العالم، معربا عن تقديره لمواقف رئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومتها تجاه هذا الهجوم الإرهابي، وتحركها السريع لتخفيف آلام الضحايا وذويهم، واتخاذ سلسلة إجراءات لمنع تكراره.

وأبدى شيخ الأزهر استعداد الأزهر لدعم مسلمي نيوزيلندا من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب النيوزيلنديين للدراسة في الأزهر، وتدريب الأئمة المسلمين في نيوزيلندا على مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ونشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

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كما استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث مسجدي مدينة «كرايست تشيرش» اللذين تعرضا للحادث الإرهابي الجمعة الماضية.

وقال السفير النيوزيلندي في بداية اللقاء إنه جاء نيابة عن رئيس وزراء نيوزيلندا والشعب النيوزيلندي لتقديم خالص العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي الأليم، مؤكدًا على رفض نيوزيلندا لهذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلم المجتمعي.

وأكد السفير على أن المسلمين في نيوزيلندا جزء مهم من النسيج المجتمعي هناك، وأن بلاده تضم 200 عرْق و160 لغة يحظى أصحابها جميعهم بالاحترام والرعاية، وأن احترام التعددية من أكثر السمات التي تتسم بها بلاده.

واستعرض السفير النيوزيلندي الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده منذ وقوع الحادث، وأشار إلى أن حماية المواطنين كافة تأتي على رأس أولويات الحكومة، وأنهم حريصون على أن يشعر المسلمون هناك بالأمان والاستقرار.

من جانبه أعرب مفتي الجمهورية عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أن هذا الحادث الإرهابي الأليم يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن إلصاق التطرف والإرهاب بدين ما أمر خاطئ تمامًا.

وشدد المفتي على ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي على كافة المستويات من أجل مواجهة هذا الفكر المتطرف والجرائم الإرهابية التي تنبذها كافة الأديان وترفضها الفطرة الإنسانية السليمة.

وأشار المفتى إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة النيوزيلندية بعثت برسائل إيجابية للمجتمعات المسلمة تدل على الجدية في رفض التطرف والإرهاب والحرص على تماسك المجتمع النيوزيلندي.