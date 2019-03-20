شكرا لقرائتكم خبر عن علي الدين هلال: 30 يونيو أفسدت مخطط الأمريكان والأتراك في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أمريكا أوقفت العالم ضد مصر في 30 يونيو، مؤكدًا أن موقف الإمارات والسعودية لن ينسى، مشيرًا إلى أن الجيش استجاب لإرادة الشعب في 30 يونيو، وأن سياسة مصر الخارجية نجحت بقوة.

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وأضاف «هلال»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الأربعاء، أن ما حدث في 30 يونيو أفسد مخطط أمريكي تركي للسيطرة على المنطقة العربية وتمكين ما يسمى بأحزاب الإسلام المعتدل لحكم المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن مصر أكدت على التوازن في سياستها الخاجية، متابعًا: «مصر أكبر من أنها تكون في جيب دولة من الدول، ما فيش دولة تقدر تسيطر على مصر».

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية، لافتًا أن الهدف واحد هو تنمية مصر ورفع مستوى معيشة المصريين.