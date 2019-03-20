شكرا لقرائتكم خبر عن علي الدين هلال: ملتقى الشباب العربي الإفريقي جزء من سياسة يتبناها السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ملتقى الشباب العربي الإفريقي، قائلًا إن هذا الملتقى جزء من سياسة يتبناها الرئيس السيسي شخصيًا للتواصل مع الشباب.

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وأوضح «هلال»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الفكرة الرئيسية لملتقى الشباب العربي الإفريقي هي الاهتمام بالشباب.

وأشار إلى أن إقناع الشباب كان أسهل قديمًا عن الآن؛ بسبب قلة مصادر المعلومات، لافتًا إلى أن «السوشيال ميديا» آداة إما أن تستخدم للخير أو الشر.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السوشيال ميديا حاليًا تسخدم في بث الشائعات وإثارة البلبلة من الخارج؛ بهدف تفكيك المجتمع.