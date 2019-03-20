شكرا لقرائتكم خبر عن الشلاتين تكرم صيادين شاركوا في إنقاذ سائحين فرنسيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم العميد محمد محسن، رئيس مدينة الشلاتين في البحر الأحمر، الصيادين المشاركين في إنقاذ سائحين فرنسيين من الغرق. قدم رئيس المدينة الشكر للصيادين بعد إنقاذ السائحين الفرنسيين من غرق اللنش خاصتهم على بعد 70 كيلو من المدينة. وشارك صيادون مصريون في إنقاذ سائحين ولنش مع القوات البحرية، ومنحهم رئيس المدينة شهادات تقدير على مساهمتهم.

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