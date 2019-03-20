شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وقال الوزير، في بيان، الأربعاء، إن التعديل جاء بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، وتجيز للشخصيات الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية؛ للتشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات.

وأعلن موافقة المجلس على تعديل القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2006 بشأن «جامعة النهضة»، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية «التسويق وإدارة الأعمال» لتصبح كلية «إدارة الأعمال».